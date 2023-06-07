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Политика 7 июня 2023 09:14

Два населенных пункта Курской области остались без света после атаки ВСУ на подстанцию

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Ночью украинские военные сбросили на электрическую подстанцию взрывные устройства, из-за чего отключился свет в двух населенных пунктах Курской области. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества», — написал руководитель региона.

По его словам, один из рабочих во время восстановления электроснабжения получил осколочные ранения. Его доставили в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Старовойт добавил, что после повторной работы группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения.

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