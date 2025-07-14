Два моста – одна деревня: в Шереметьевке Нижнекамского района строят новые переправы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Шереметьевка Нижнекамского района стартовали работы по строительству двух новых мостов. Старые переправы были признаны аварийными еще в прошлом году, движение по одной из них было полностью закрыто, что буквально разделило населенный пункт надвое – жителям приходилось ходить пешком в обход.

«Это была сильно наболевшая проблема. Большегрузы ездили, мост рушился, а пешеходам вообще было небезопасно», – вспоминает жительница села Валентина Гималтутдинова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам сельчан, причиной разрушений могли стать восьмитонные самосвалы, которые шли на стройку федеральной трассы. Мосты, построенные полвека назад, такой нагрузки не выдержали.

Остро обозначенную проблему услышали. По поручению руководства республики из бюджета выделили 180 млн рублей. К строительству приступили месяц назад после проведения проектных и экспертных работ.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Через этот мост идут дороги к больнице, к школе. Он важен не только для нашего села, но и для других населенных пунктов. Руководство оперативно выехало, люди обратились и к СМИ», – рассказал глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Один из старых мостов уже демонтирован, забиваются сваи под новый. Для временного проезда строятся объездные переправы. Работы идут с опережением графика, и есть надежда, что первые автомобили проедут по новым мостам уже в конце 2025 года, хотя срок сдачи запланирован на начало 2026-го.