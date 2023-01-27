Два млрд рублей удалось возместить по налоговым преступлениям в Татарстане за 2022 год

За прошлый год в Татарстане по налоговым преступлениям удалось возместить более двух млрд рублей. При этом сумма возмещенного ущерба за последние три года выросла в разы – с трехсот миллионов до двух млрд, рассказал на итоговой коллегии Следственного комитета Татарстана руководитель ведомства Валерий Липский.

В целом, по его словам, обстановка в республике остается спокойной. Число тяжких и особо тяжких за прошлый год снизилось на 4% – с 15 тысяч случаев до 14.

Он добавил, что всего за прошлый год сотрудники Следкома РТ расследовали почти пять тысяч преступлений.

