Два мирных жителя ранены в селе Новая Таволжанка из-за обстрела ВСУ

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Гладков.

Одна из пострадавших — женщина с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья. Ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Вторая пострадавшая получила более серьезное ранение — осколочное повреждение шеи. Бригада скорой медицинской помощи транспортирует ее в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.

В результате обстрела также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и фасады зданий.

Местные власти продолжают оценку масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.