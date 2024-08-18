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Два мирных жителя ранены в селе Новая Таволжанка из-за обстрела ВСУ
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Гладков.
Одна из пострадавших — женщина с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья. Ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия, от дальнейшей госпитализации она отказалась.
Вторая пострадавшая получила более серьезное ранение — осколочное повреждение шеи. Бригада скорой медицинской помощи транспортирует ее в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.
В результате обстрела также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и фасады зданий.
Местные власти продолжают оценку масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.
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