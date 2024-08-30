Два мирных жителя пострадали из-за атаки украинских беспилотников на Белгородскую область

В результате атак украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Гладков.

В селе Петровка пострадал хозяин дома, подвергшегося нападению. Изначально он отказался от медицинской помощи, но позже его состояние потребовало госпитализации. У мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные ссадины. Его перевели из районной больницы в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Второй инцидент произошел с главой Малиновского сельского поселения Игорем Юрьевичем Старцевым. Он подвергся атаке FPV-дрона во время обследования села Петровка после предыдущих атак. Беспилотник ударил в боковую часть его автомобиля. В результате глава поселения получил серьезные травмы: минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечий, рук, живота и головы. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, а затем направили в областную клиническую больницу для консультации офтальмолога из-за возможного осколочного ранения глазницы.