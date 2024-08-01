Два миллиона россиян стали получать пенсию в ВТБ

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

В 2024 году число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем в 1,5 раза и превысило два миллиона человек. С начала года объем пенсионных зачислений составил более 250 млрд рублей. Клиентам с пенсией в банке доступны особые условия по вкладу и накопительному счету, программе лояльности, снятию наличных в сторонних банкоматах и другим продуктам.

В рамках своей стратегии ВТБ оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карты банка. Банк ежемесячно начисляет им 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране. ВТБ за свой счет страхует получателей пенсий от мошеннических операций со счетом и картой, страховая сумма – 100 тысяч рублей. В ВТБ можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии – как в офисах или онлайн-банке, так и картой в банкоматах ВТБ.

Для всех, кто получает пенсию в ВТБ, действуют специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу.

По ВТБ-Счету можно получить 20% годовых первые два месяца с начислением процентов на минимальный остаток, если ранее не было накопительных счетов и вкладов в ВТБ. С третьего месяца будут действовать надбавки к базовой ставке: +3 п.п. при получении пенсии в ВТБ, еще +4% годовых при совершении покупок по картам ВТБ от 10 тысяч рублей в месяц или +6% годовых при покупках от 50 тысяч рублей в месяц. Доходность по накопительному ВТБ-Счету с третьего месяца может достигать до 16% годовых при выполнении условий по надбавкам.

При открытии ВТБ-Вклада в рублях будет действовать надбавка +0,4 п.п. дополнительно к базовой ставке. Доходность по ВТБ-Вкладу в рублях с учетом надбавки при получении пенсии – до 16,8% годовых.

Пенсионеры могут подключиться к программе лояльности и ежемесячно выбирать три категории с кешбэком до 25% рублями. При этом каждый месяц им доступна к выбору категория «аптеки».

Клиентам, которые до 28 февраля 2025 года по промокоду «3000» переведут в ВТБ пенсию, поступающую от военного или силового ведомства, и до 31 марта 2025 года получат первое зачисление на счет ВТБ, банк начислит вознаграждение – 3000 рублей.

Подать заявление на перевод пенсии можно в любом офисе банка. Те, кто уже является клиентом ВТБ, могут также подать заявление по телефону горячей линии банка или самостоятельно в ВТБ Онлайн. Для перевода пенсии, поступающей от военного или силового ведомства, достаточно указать реквизиты счета ВТБ при оформлении заявления в пенсионном отделе ведомства.

«Все больше россиян выбирают карты ВТБ для получения пенсионных выплат. На сегодняшний день в банке получают пенсию уже более двух миллионов человек. Мы постоянно развиваем и адаптируем предложения для пенсионеров, чтобы максимально отвечать на запросы клиентов, в первую очередь это защита, простота и особые условия по продуктам. Знаем, что пенсионеров особенно интересуют сберегательные продукты, поэтому в нашем банке для клиентов с пенсией действуют специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу. Кроме этого, для наших клиентов в программе лояльности предусмотрен кешбэк рублями в категориях, которые они выбирают сами, пенсионерам всегда доступна к выбору категория «аптеки». Также они могут снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков, и, что особенно актуально, ВТБ за свой счет страхует их от мошенников» – заявила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.