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Происшествия
20 июля 2022  16:15
Полина Шевчук

Два месяца исправительных работ получил житель Казани за 214 тысяч долга по алиментам

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Прокуратура Московского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено в суде, казанец должен был выплачивать средства на содержание ребенка, однако с мая по октябрь 2020 года уклонялся от выплаты алиментов. Стоит отметить, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Общий долг по алиментам составил 214 тыс. рублей.

Суд признал казанца виновным и назначил ему наказание в виде двух месяцев исправительных работ. Кроме того, алиментщик будет от давать 5% заработка в доход государства.
 

 

 

#алименты #долги по алиментам #Прокуратура РТ
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