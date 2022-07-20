Два месяца исправительных работ получил житель Казани за 214 тысяч долга по алиментам

Прокуратура Московского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено в суде, казанец должен был выплачивать средства на содержание ребенка, однако с мая по октябрь 2020 года уклонялся от выплаты алиментов. Стоит отметить, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Общий долг по алиментам составил 214 тыс. рублей.

Суд признал казанца виновным и назначил ему наказание в виде двух месяцев исправительных работ. Кроме того, алиментщик будет от давать 5% заработка в доход государства.

