КФУ объединил два медиапоколения татарстанского телевидения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КФУ состоялась встреча двух медиапоколений — студентов и телевезионщиков Татарстана — в связи с 45-летием создания университетского телевидения и 10-летним юбилеем телеканала UNIVER TV. Участниками встречи стали люди, формировавшие журналистику постоветской эпохи, и молодые ребята, которые трудятся на студенческом телеканале.

«Казанский университет является отправной точкой развития нового постсоветского телевидения в Татарстане. В те времена студенческая команда университетского телевидения сделала огромный вклад в развитии медиапространства. Сейчас у нас существует UNIVER TV. Это определенная база практики для студентов, где они могут погрузиться в производственные процессы телевизионного вещания. Это единственный в России студенческий круглосуточный телеканал», — открыл мероприятие ректор вуза Ленар Сафин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Технический директор АО «Татспиртпром» Фарит Шагиахметов (в период с 2013 по 2015 год он занимал пост гендиректора АО «Татмедиа») добавил, что за 45 лет телевизионное производство университета во многом изменилось в части техники и подаче материалов. «Университет на протяжении всего времени много вкладывался в оборудование, новые технологии и продолжает обновляться», — заметил он.

По его словам, безусловно важно обучать и разъяснять студентам новые подходы к определенным видам журналистики.

«Перед педагогическим составом института стоит важная задача — создавать новые кадры», — сказал Шагиахметов, заметив, что зарождение многих татарстанских каналов происходило именно в казанском университете.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также к гостям и студентам обратилась министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Ребята, работающие над студенческим телеканалом, помогают освещать темы, которые требуют душевного, духовного труда. Действительно, на сегодняшний день культурой и искусством сложно удивить людей и удерживать их внимание. К сожалению, чаще всего человек воспринимает лучше всего интриги, расследования. На казанском телеканале очень интересная целевая аудитория. Мы хотим, чтобы студенты рассказывали о богатстве нашей культуры и истории», — сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский отметил, что канал UNIVER TV — единственный в регионе, который несет в себе научно-просветительскую и образовательную деятельность. По его словам, университетское телевидение формирует также культурный код у молодого поколения.

Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин поделился воспоминаниями о начале своего пути на телеканале «Эфир».

«Я помню комнату, где началась работа телекомпании „Эфир“. В те времена не было никакого оборудования. Одна печатная машинка и дисковый телефон. Помню, люди шли на чеховский рынок, чтобы купить антенну и посмотреть, что же мы такого делаем в той комнатушке», — рассказал он.

Он отметил, что тогда они были примерно такого же возраста, как и присутствующие студенты, и ощущали «биение жизни». «Нам казалось, будто мы меняем мир», — объяснил он. Хайруллин пожелал студентам найти то самое место, где они будут творить, и распространять это на всю республику.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов объяснил студентам, что на телевидении нельзя работать, если не жить этим. «Те люди, которые посвятили себя этой профессии, должны отдавать себе отчет, насколько это будет непросто. Вы будете вкладывать в это дело всю свою силу», — сказал он.

По его словам, каждый из гостей, который работал на региональных каналах, оставили свой след в жизни Татарстана. «Все видели через телевизор, как мы творили историю», — сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Гималтдинова, «журналистика — это серьезная наука, в ней огромное количество информации, которую нужно изучать». Он также отметил, что людям всегда интересно видеть новые телевизионные форматы.

«В Татарстане это развито, желаю университетскому телевидению процветания. Всегда такие проекты, как UNIVER TV нужны, поскольку они разрабатывают свежий взгляд у студентов в подходе к работе», — резюмировал он.