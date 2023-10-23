Два масштабных мурала украсили многоэтажки Нижнекамска

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

На двух многоэтажных домах в Нижнекамске появились новые масштабные рисунки. Образ Матушки Камы украшает девятиэтажку по улице Менделеева, а на проспекте Химиков появилось изображение девушки-лаборантки.

Сегодня состоялась церемония открытия мурала с участием руководства города, градообразующего предприятия, жителей дома и авторов эскизов, приславших свои работы на конкурс.

Фото: Надежда Багаутдинова

Эскизы для украшения домов жители города предлагали в рамках конкурса, объявленного нижнекамским предприятием СИБУРа. Пять лучших вариантов были вынесены на народное голосование.

С фасада дома №82А по улице Химиков на прохожих смотрит девушка-лаборантка с микроскопом в руках, вокруг нее пробирки, колбы, цветы. Мурал олицетворяет гармоничное сосуществование природы и промышленности.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Еще один мурал появился на фасаде дома №39 по Менделеева. Теперь с огромного настенного холста на горожан и гостей города смотрит Матушка Кама.