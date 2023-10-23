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Два масштабных мурала украсили многоэтажки Нижнекамска
На двух многоэтажных домах в Нижнекамске появились новые масштабные рисунки. Образ Матушки Камы украшает девятиэтажку по улице Менделеева, а на проспекте Химиков появилось изображение девушки-лаборантки.
Сегодня состоялась церемония открытия мурала с участием руководства города, градообразующего предприятия, жителей дома и авторов эскизов, приславших свои работы на конкурс.
Эскизы для украшения домов жители города предлагали в рамках конкурса, объявленного нижнекамским предприятием СИБУРа. Пять лучших вариантов были вынесены на народное голосование.
С фасада дома №82А по улице Химиков на прохожих смотрит девушка-лаборантка с микроскопом в руках, вокруг нее пробирки, колбы, цветы. Мурал олицетворяет гармоничное сосуществование природы и промышленности.
Еще один мурал появился на фасаде дома №39 по Менделеева. Теперь с огромного настенного холста на горожан и гостей города смотрит Матушка Кама.
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