Два летних кафе откроются на обновленной набережной Табеева в Челнах

Два сезонных летних кафе откроются на обновленной набережной Табеева в Набережных Челнах. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник Управления экономического развития и поддержки предпринимательства в Набережных Челнах Гузель Гилязова.

«Есть утвержденная концепция новой территории, на которой прошла реконструкция в прошлом году. Здесь планируется разместить один пункт проката, не менее двух киосков под кафе, также предусмотрено размещение порядка пяти сезонных НТО. Работу уже ведем. Сейчас снег сходит, можно будет провести работу по замеру координат и по включению в действующую схему, чтобы в дальнейшем провести аукцион и предложить нашим предпринимателям», — отметила спикер.

По словам докладчика, в этом году, чтобы открыть летнее кафе на земле, примыкающей к нестационарному объекту, не нужно подавать документы.

Начало сезона на общественных пространствах запланировано на 1 мая.

«Сезонная торговля будет проводиться с 1 мая по 31 октября. Определены требования к внешнему виду торговых объектов. Запрещена к реализации алкогольная, табачная продукция», — сообщила Гузель Гилязова.