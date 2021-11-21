Два легионера УНИКСа вошли в команду недели Евролиги

Пресс-служба баскетбольной Евролиги огласила состав команды лучших игроков недели. В нем два игрока казанского УНИКСа.

Это хорватский форвард Марио Хезонья и американский защитник Лоренцо Браун. В последнем домашнем матче с немецкой «Альбой» (85:71) Браун набрал 21 очко, сделал пять подборов, два перехвата и отдал девять передач. Он был признан самым ценным игроком недели в Евролиге.

Хезонья в том матче набрал 22 очка, отдал пять результативных передач, совершил семь подборов и два перехвата. Также в команду недели вошли грек Костас Слукас, француз Мустафа Фалль (оба из греческого «Олимпиакос») и аргентинец Николас Лапровитолла («Барселона»).

После 11 туров УНИКС занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Евролиги при 18 участниках, у него 6 побед и пять поражений. В следующем туре 26 ноября в столице Сербии Белграде казанцы сыграют с «Црвеной Звездой».