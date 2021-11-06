Два коллектива из Татарстана получили премию Правительства РФ в области науки и техники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2021 года в области науки и техники, в том числе двум коллективам из Татарстана. Их сегодня на утреннем совещании поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолета «Ансат», экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения.

Премией за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» удостоены: кандидат химических наук, генеральный директор ПАО «Органический синтез», руководитель работы Фарид Минигулов; главный инженер завода Айдар Валитов; заместитель генерального директора Ринат Зарипов; заместитель генерального директора Фанис Калимуллин; директор завода Андрей Пресняков; доктор технических наук, профессор, заместитель главного инженера Дамир Сафин, работники того же общества; заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов; генеральный директор ООО «СафПласт» Андрей Евсеев; кандидат технических наук, старший научный сотрудник ОА «Институт пластмасс им. Г.С. Петрова» Ирина Золкина.

Второй творческий коллектив удостоен премии Правительства России за разработку вертолета «Ансат»: бывший директор по производству — первый заместитель генерального директора АО «Казанский вертолетный завод», руководитель работы Валерий Карташев; кандидат технических наук, бывший директор конструкторско-технологического центра Игорь Бугаков; советник управляющего директора Александр Лаврентьев; первый заместитель главного конструктора отдела Виктор Овчинников; бывший первый заместитель технического директора — начальник управления главного технолога — главный технолог Леонид Павлов; главный конструктор — начальник опытно-конструкторского бюро Алексей Степанов (посмертно), работники того же общества; доктор технических наук, профессор, проректор ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ» Сергей Михайлов; главный специалист отдела опытно-конструкторского бюро АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Василий Нам (посмертно); доктор технических наук, главный специалист опытно-конструкторского бюро того же общества Владимир Шувалов; кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник НИК ФГБУ «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» Николай Тарасов.

Всего лауреатами премии стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей.