Два казанских волейболиста сыграют на чемпионате мира U21

Два игрока системы «Зенита-Казани» — либеро Илья Федоров и блокирующий Роман Романовский вошли в состав сборной России на чемпионат мира U21. Об этом сообщает пресс-служба ВФР.

Либеро Илья Федоров в новом сезоне будет напарником Валентина Голубева в главной команде. А Роман Романовский выступает в фарм-клубе «Академия-Казань».

Россияне начнут первый групповой этап матчем с Бразилией (23 сентября), затем сыграют с Камеруном (24 сентября) и Канадой (25 сентября). Две команды выйдут во второй групповой этап.