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Ру Тат
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21 сентября 2021  15:52
Cергей Гаврилов

Два казанских волейболиста сыграют на чемпионате мира U21

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Два игрока системы «Зенита-Казани» — либеро Илья Федоров и блокирующий Роман Романовский вошли в состав сборной России на чемпионат мира U21. Об этом сообщает пресс-служба ВФР.

Либеро Илья Федоров в новом сезоне будет напарником Валентина Голубева в главной команде. А Роман Романовский выступает в фарм-клубе «Академия-Казань». 

Россияне начнут первый групповой этап матчем с Бразилией (23 сентября), затем сыграют с Камеруном (24 сентября) и Канадой (25 сентября). Две команды выйдут во второй групповой этап.

#зенит-казань
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