Два казанских работодателя выплатили работникам почти полмиллиона долгов по зарплате

Два татарстанских предприятия погасили задолженность перед 11 работниками на сумму 432 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты республики.

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате двумя работодателями г. Казани», — отметили в ведомстве.

Так, ООО «Атлас Групп» выплатило пяти работникам 94,8 тыс. рублей, ООО «КЛК» — 338,2 тыс. рублей шести работникам.