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Общество 6 мая 2024 23:05

Два казанских работодателя выплатили работникам почти полмиллиона долгов по зарплате

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Два татарстанских предприятия погасили задолженность перед 11 работниками на сумму 432 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты республики.

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате двумя работодателями г. Казани», — отметили в ведомстве.

Так, ООО «Атлас Групп» выплатило пяти работникам 94,8 тыс. рублей, ООО «КЛК» — 338,2 тыс. рублей шести работникам.

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