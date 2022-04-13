Два иностранных клуба получили приглашения на участие в «Кубке Матч Премьер 2022»

Семь клубов получили предложения принять участие в «Кубке Матч Премьер 2022». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации издания, принять участие в турнире предложено «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», «Динамо» и ЦСКА, а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».

Сообщается, что очередной летний «Кубок Матч Премьер» пройдет в Москве. Точное место пока не определено.

Стоит отметить, что казанский «Рубин» предложения для участия не получил. В прошлогоднем розыгрыше турнира казанцы заняли третье место, одержав одну победу и потерпев два поражения.

В нынешнем сезоне «Рубин» с 25 очками после 24 игр идет на 12-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета команду Слуцкого отделяют 4 очка.