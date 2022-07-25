Два игрока «Зенит-Казань» среди лучших по итогам «Финала восьми» Лиги наций

Без участия сборной России два игрока (один бывший) казанского «Зенита» вошли в символическую сборную «Финала восьми» Лиги Наций. В финале которого сборная Франции обыграла США со счетом 3:2.

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет, еще год назад игравший в «Зените-Казань», откуда он вернулся в Италию.

Приз лучшему связующему получил американский легионер казанского «Зенита» Майка Кристенсон, пополнивший ряды казанцев год назад.

Кроме того, награду лучшему либеро получил волейболист питерского «Зенита», гражданин Франции Женя Гребенников.