Два игрока УНИКСа в числе лучших Евролиги

Пресс-служба Евролиги объявила список кандидатов на награду самого ценного игрока регулярного чемпионата. Среди шести кандидатов есть американский защитник УНИКСа Лоренцо Браун.

Кроме Брауна на звание MVP сезона претендуют Шейн Ларкин из турецкого «Анадолу Эфес», Никола Миротич из испанской «Барселоны», Уолтер Тавареш из испанского «Реала», Саша Везенков из греческого «Олимпиакоса», а также Майк Джеймс из французского «Монако».

Еще один американский защитник УНИКСа Джон Браун значится в числе кандидатов на приз лучшему защищающемуся игроку турнира. Помимо Брауна за этот приз поборются Пиеррия Хенри (турецкий «Фенербахче», ранее выступал за УНИКС), Кайл Хайнс (итальянский «Милан»), Георгиос Папаяннис (греческий «Панатинаикос»), Уолтер Тавареш («Реал»), а также Крис Вейлер-Уэбб (немецкая «Бавария»).

С 13 победами при 11 поражениях казанцы занимают седьмое место в чемпионате Евролиги с участием 18 команд. 22 февраля в Монако УНИКС сыграет с одноименной командой.