news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
25 января 2022  13:38
Дамир Садриев

Два игрока УНИКСа попали в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

news_top_970_100

Два баскетболиста казанского УНИКСа попали в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщает пресс-служба лиги.

В топ-5 игроков недели вошли форвард Джон Браун и защитник Лоренцо Браун, вместе с УНИКСом победившие на этой неделе «Зелена-Гуру» (80:85). В матче против польского коллектива Джон Браун записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 5 передач и 3 перехвата. На счету Лоренцо Брауна 12 очков, 7 подборов и 6 передач. 

Сегодня в 22.45 казанский УНИКС сыграет матч 20-го тура баскетбольной Евролиги против мадридского «Реала». 

#БК Уникс #Баскетбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное