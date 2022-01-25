Два игрока УНИКСа попали в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Два баскетболиста казанского УНИКСа попали в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщает пресс-служба лиги.

В топ-5 игроков недели вошли форвард Джон Браун и защитник Лоренцо Браун, вместе с УНИКСом победившие на этой неделе «Зелена-Гуру» (80:85). В матче против польского коллектива Джон Браун записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 5 передач и 3 перехвата. На счету Лоренцо Брауна 12 очков, 7 подборов и 6 передач.

Сегодня в 22.45 казанский УНИКС сыграет матч 20-го тура баскетбольной Евролиги против мадридского «Реала».