Два игрока УНИКСа попали в расширенный состав сборной России к квалификации Кубка Мира

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич объявил расширенный состав кандидатов в национальную команду на матчи квалификационного раунда Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В частности, в список из 24 баскетболистов вошли два игрока казанского УНИКСа: защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов.

В конце февраля национальная команда РФ сыграет два матча против сборной Нидерландов: 24 февраля дома, а 27-го числа — на выезде. После двух туров сборная России лидирует в группе H c двумя победами в двух матчах, на счету нидерландцев — два поражения.