Два игрока покинули казанский регби-клуб «Стрела»

Первыми кадровыми новостями казанской регбийной «Стрелы» в межсезонье стал уход двух игроков, сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий Сергей Беленков покидает «Стрелу» в связи с истечением срока контракта. Также клуб покидает форвард первой линии Дмитрий Сипкин, аренда которого в Казани завершена.

Беленков перешёл в «Стрелу» в 2020-м году и вместе с клубом стал полуфиналистом Кубка России (2021) и чемпионата России (2022). Сипкин был арендован «Стрелой» в 2022 году и вместе с командой дошел до полуфинала чемпионата страны сезона 2021/2022.

В минувшем чемпионате российской суперлиги казанцы заняли четвертое место. 7-10 июля в Пензе «Стрела» сыграет в первом туре чемпионата страны по регби-7. Чемпионат по классическому регби-15 стартует 16 июля.