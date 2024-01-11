Два грузовика столкнулись в Татарстане, водитель FAW в больнице, его пассажирка погибла

Сегодня в Актанышском районе на М-7 произошла смертельная авария с двумя грузовиками, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель FAW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате водитель FAW был госпитализирован, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.