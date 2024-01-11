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Происшествия 11 января 2024 12:16

Два грузовика столкнулись в Татарстане, водитель FAW в больнице, его пассажирка погибла

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Сегодня в Актанышском районе на М-7 произошла смертельная авария с двумя грузовиками, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель FAW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате водитель FAW был госпитализирован, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.

#смертельное дпт татарстан
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