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Два грузовика столкнулись в Татарстане, водитель FAW в больнице, его пассажирка погибла
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Сегодня в Актанышском районе на М-7 произошла смертельная авария с двумя грузовиками, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель FAW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате водитель FAW был госпитализирован, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.
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