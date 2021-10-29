Два года в колонии проведет адвокат из РТ, обещавший за полмиллиона «отмазать» от срока

Как было установлено, 45-летняя жительница Казани договорилась с адвокатом Кирсановым, что передаст ему вначале 200 тысяч, а после еще 300 тысяч за то, чтобы он помог избежать уголовной ответственности.

Юрист был задержан в момент получения взятки. Разработку по делу вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Московский районный суд признал Кирсанова виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, адвокат должен будет выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

