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Происшествия
29 октября 2021  09:53
Полина Шевчук

Два года в колонии проведет адвокат из РТ, обещавший за полмиллиона «отмазать» от срока

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Как было установлено, 45-летняя жительница Казани договорилась с адвокатом Кирсановым, что передаст ему вначале 200 тысяч, а после еще 300 тысяч за то, чтобы он помог избежать уголовной ответственности.

Юрист был задержан в момент получения взятки. Разработку по делу вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Московский районный суд признал Кирсанова виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, адвокат должен будет выплатить штраф в 50 тыс. рублей. 
 

#взятка #уфсб рф по рт
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