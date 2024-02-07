Два года строгача дали казанцу за фиктивную регистрацию в квартире пяти мигрантов

В Казани осудили 45-летнего мужчину за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установил суд, в июне 2023 года мужчина зарегистрировал у себя пять трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Регистрация была фиктивной – фактически иностранцы не жили в его квартире.

Свою вину мужчина полностью признал. С учетом непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде 2 лет колонии строгого режима.