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Два футболиста из казахстанского реалити-шоу SUPER BOL подписали контракт с «Рубином»
Выпускники третьего сезона спортивного реалити-шоу из Казахстана под названием SUPER BOL Ислам Торалы и Артем Загородский подписали контракт с казанским «Рубином». Речь пока идет о молодежном составе казанского клуба.
Юные футболисты прибыли на просмотр в казанский клуб еще 22 июля. После двух недель просмотра в Казани приняли решение подписать с ними трудовые договоры.
«SUPER BOL» - это телевизионное социальное реалити-шоу в Средней Азии для молодых игроков, которые мечтают стать профессиональными футболистами, но по разным причинам так и не смогли реализовать свою мечту. Шоу охватывает не только города Казахстана, но и задействовало участников из Бишкека (Кыргызстан) и других республик.
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