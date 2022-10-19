Два фотожурналиста «Татар-информа» победили во всероссийском конкурсе

Два фотокорреспондента «Татар-информа» заняли призовые места на VIII Всероссийском фотоконкурсе «Национальные праздники народов России», который проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Верный конь» – второе место в номинации «Портрет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, Рамиль Гали занял второе место в номинации «Портрет» за снимок «Верный конь», а Владимир Васильев благодая серии фоторабот «Ысыа́х — якутский праздник лета» занял третье место в соответствующей номинации.

Кадр из фоторепортажа «Ысыа́х — якутский праздник лета» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в 2022 году на суд жюри поступило 322 работы из 19 российских регионов, в том числе Башкортостана, Адыгеи, Карелии, Крыма, Якутии, Астраханский, Ульяновской областей и пр. Общий премиальный фонд составил 382 500 рублей. Награждение состоится в «Казань Экспо» 4 ноября в рамках Дня народного единства. Там же будет организована выставка работ победителей и призеров.

Конкурс проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».