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Общество
19 октября 2022  16:10

Два фотожурналиста «Татар-информа» победили во всероссийском конкурсе

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Два фотокорреспондента «Татар-информа» заняли призовые места на VIII Всероссийском фотоконкурсе «Национальные праздники народов России», который проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Верный конь» – второе место в номинации «Портрет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, Рамиль Гали занял второе место в номинации «Портрет» за снимок «Верный конь», а Владимир Васильев благодая серии фоторабот «Ысыа́х — якутский праздник лета» занял третье место в соответствующей номинации. 

Кадр из фоторепортажа «Ысыа́х — якутский праздник лета»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в 2022 году на суд жюри поступило 322 работы из 19 российских регионов, в том числе Башкортостана, Адыгеи, Карелии, Крыма, Якутии, Астраханский, Ульяновской областей и пр. Общий премиальный фонд составил 382 500 рублей. Награждение состоится в «Казань Экспо» 4 ноября в рамках Дня народного единства. Там же будет организована выставка работ победителей и призеров. 

Конкурс проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».  

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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