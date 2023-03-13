Два экс-сотрудника Госалкогольинспекции РТ пойдут под суд за взятки от бизнесменов

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении двух бывших ведущих специалистов-экспертов контрольно-инспекционного отдела Зеленодольского территориального органа Госалкогольинспекции РТ. Их обвиняют сразу по нескольким статьям – «Мелкое взяточничество», «Получение взятки» и «Покушение на получение взятки», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в прошлом году обвиняемые выявили в нескольких торговых точках в Зеленодольском районе республики нарушения, связанные с несвоевременной фиксацией информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

После они требовали с бизнесменов деньги за то, что не будут составлять протоколы о нарушениях. Сумма «вознаграждения» варьировалась от 5 до 50 тыс. рублей. Всего обвиняемые получили порядка 117 тысяч рублей.

«Противоправная деятельность была пресечена после того как один из предпринимателей сообщил о незаконных требованиях одного из обвиняемых в правоохранительные органы», – уточнили в пресс-службе МВД.

На время следствия одного фигуранта оставили под домашним арестом, а второго отправили под стражу.