Два дома и три пристройки загорелись после атаки дронов в Курской области

В ночное время на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района были совершены атаки с использованием двух украинских дронов, которые сбросили взрывные устройства. К счастью, среди местных жителей никто не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В результате инцидента возникли пожары в двух жилых домах, трех дворовых постройках и в гараже. Благодаря оперативным действиям спасательных служб и добровольных пожарных дружин удалось ликвидировать возгорания.

Власти обязуются оказать помощь собственникам пострадавшего имущества в проведении восстановительных и ремонтных работ.