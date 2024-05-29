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Два дома и три пристройки загорелись после атаки дронов в Курской области
В ночное время на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района были совершены атаки с использованием двух украинских дронов, которые сбросили взрывные устройства. К счастью, среди местных жителей никто не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В результате инцидента возникли пожары в двух жилых домах, трех дворовых постройках и в гараже. Благодаря оперативным действиям спасательных служб и добровольных пожарных дружин удалось ликвидировать возгорания.
Власти обязуются оказать помощь собственникам пострадавшего имущества в проведении восстановительных и ремонтных работ.
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