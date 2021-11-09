В Пестречинском районе завершается строительство двух детских садов

В Пестречинском районе Татарстана завершается строительство двух детских садов. В настоящее время они находятся в высокой степени готовности и проходят проверку Гостройнадзора. Оба дошкольных учреждения возводятся по национальному проекту «Демография», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

«В обоих детских садах — в Куюках и Богородском — ведутся работы по устранению замечаний по благоустройству, внутренним отделочным работам, также осуществляется поставка оборудования и мебели, проводится оформление документов по газу для пуска тепла», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Названия для обоих детсадов выбрали жители района. В итоге пестречинцы решили, что садик в Куюках, который смогут посещать 220 малышей, будет называться «Сказка», а жители Богородского остановились на варианте «Золотой ключик». Новое здание рассчитано на 120 детей.

Готовность детсада «Сказка» составляет 96%, «Золотого ключика» — 89%. На оба объекта выделены средства из бюджетов разных уровней. На дошкольное учреждение в Куюках направлено более 270 млн рублей, стоимость работ в «Золотом ключике» оценивается в 179 млн рублей. Срок окончания строительства — конец 2021 года.



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