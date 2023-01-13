Два детсада, ЗАГС и ряд домов Кировского района Казани на сутки останутся без воды

В Кировском районе Казани некоторые дома более чем на сутки останутся без воды. Временные трудности связаны с переврезкой водопровода, об этом сообщается в группе МУП «Водоканал» во «ВКонтакте».

Подачу воды прекратят с 23:30 15 января и до 11:00 17 января по адресам: Болотникова, №7, 7а (детсад №288), 9, 11/1, 13а, 17 (детсад №334), 17а, 29а, 33а, 35а (ЗАГС Кировского района).

В Московском районе из-за пониженного давления (ориентировочно вода будет доходить лишь до 4-го этажа), возможны кратковременные перебои водоснабжения по улицам Восстания, Декабристов, Гагарина, Воровского, Академика Королева, Каримова, Городская, 10-я Союзная, Исаева, Восход, Васильченко, Усманова, Энергетиков, Соловецких Юнг, Блюхера, Серова, Бакалейная и пр. Также понижение давления ожидается в ряде домов Кировского района.

Автоцистерны с водой разместят согласно заявкам, которые казанцы могут подать по телефону +7(843)231-62-60.