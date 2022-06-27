Два десантника из Татарстана погибли в спецоперации на Украине

Два десантника из Татарстана погибли во время спецоперации на Украине. Иван Павлов и Иван Сидоров, уроженцы Дрожжановского района республики. Оба служили в одной бригаде.

Информация о гибели Ивана Павлова появилась на сайте Дрожжановского района. Его похороны прошли 5 июня в родном селе Коршанга-Шигали. Известно, что Павлов в 2005 году прошел срочную службу, в 2011 году он подписал контракт. Погибший отличался высокой подготовкой и дисциплинированностью – об этом говорят медали, знаки отличия, врученные ему во время службы.

Ивана Сидорова похоронили в Ульяновске. О гибели десантника местным изданиям сообщила его семья. Сидоров родился и вырос на станции Бурундуки. Он погиб 27 февраля во время выполнения боевых задач в Гостомеле. Мужчина был награжден орденом Мужества посмертно, у него остались жена и двое маленьких детей.

Павлову и Сидорову было по 36 лет.