«Два дела, одно обвинение»: супругов из Казани судят за мошенничество с маткапиталом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение дела Вадима Загайнова. Его обвиняют в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Ранее, в сентябре этого года, в том же суде стартовало дело в отношении его супруги, Елены Загайновой, также обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, она и еще двое подсудимых помогали людям по всей России с незаконным обналичиванием материнского капитала.

Вадим Загайнов ранее проходил свидетелем по делу жены. По его словам, обвинение полностью совпадает с тем, что было предъявлено супруге. Однако зачитать обвинение сегодня не удалось: на заседании отсутствовал адвокат, услуги которого оказались подсудимому не по карману. Тогда суд постановил назначить ему защитника по назначению.

«Ознакомиться с обвинительным заключением мне не удалось. Следователь вынудил меня подписать бумаги о том, что я ознакомлен с заключением, пригрозив, что иначе меня отправят в СИЗО. Также меня незаконно объявили в федеральный розыск и задержали в аэропорту, хотя я не скрывался и находился в контакте со следователем», – заявил в суде Вадим Загайнов.

Также он предоставил суду документ, подтверждающий намерение заключить контракт на военную службу.

«Я хочу сначала выступить в суде и оправдаться, чтобы не выглядело так, будто я пытаюсь избежать ответственности», – добавил Загайнов.

В ближайшее время суду предстоит заслушать показания сторон.