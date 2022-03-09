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Политика
9 марта 2022  19:59

Два члена Совфеда от Татарстана попали под санкции Евросоюза

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Евросоюз ввел санкции в отношении 146 членов Совфеда. В новый санкционный список попали и два представителя Татарстана Ленар Сафин и Геннадий Емельянов. 

Согласно заявлению Еврокомиссии, опубликованному на сайте ЕС, ограничения введены из-за того, что сенаторы участвовали в утверждении договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Кроме того, под санкции попали еще 14 представителей бизнеса, в том числе председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов.

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