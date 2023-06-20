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Два человека, в том числе подросток, пострадали в столкновении двух авто в Казани
Накануне в Казани автомобиль Volkswagen столкнулся с отечественной легковушкой, пострадали два человека, в том числе один подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Установлено, что накануне в пять часов вечера возле одного из домов по улице Сибирский тракт столкнулись две легковушки. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем «Лада Нива».
В результате аварии 13-летняя пассажирка иномарки, водитель и 27-летний пассажир автомобиля «Лада Нива» получили травмы различной степени тяжести.
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