Два человека, в том числе подросток, пострадали в столкновении двух авто в Казани

Накануне в Казани автомобиль Volkswagen столкнулся с отечественной легковушкой, пострадали два человека, в том числе один подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Установлено, что накануне в пять часов вечера возле одного из домов по улице Сибирский тракт столкнулись две легковушки. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем «Лада Нива».

В результате аварии 13-летняя пассажирка иномарки, водитель и 27-летний пассажир автомобиля «Лада Нива» получили травмы различной степени тяжести.