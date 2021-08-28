Два человека стали жертвами пожара в казанском поселке

Сегодня в 18.55 поступило сообщение, что в поселке Сухая Река на улице Песочная горит дом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные. Выяснилось, что огонь полностью охватил дом и надворные постройки на общей площади 100 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Справившись с огнем, пожарные стали разбирать сгоревшие конструкции здания. Внутри были обнаружены тела двоих погибших. Предположительно – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

Помимо дома сгорел автомобиль «Жигули» 7-й модели.

Причины трагедии устанавливаются.