Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино

Два человека были ранены в результате атаки украинского БПЛА в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, с украинского дрона взрывное устройство было сброшено сегодня в поселке Теткино Глушковского района.

В результате травмы получили два человека. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте. Сейчас пострадавших доставляют в Глушковскую районную больницу.