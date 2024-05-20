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СВО 20 мая 2024 14:30

Два человека ранены после атаки украинского дрона в курском селе Теткино

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Два человека были ранены в результате атаки украинского БПЛА в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, с украинского дрона взрывное устройство было сброшено сегодня в поселке Теткино Глушковского района.

В результате травмы получили два человека. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте. Сейчас пострадавших доставляют в Глушковскую районную больницу.

#спецоперация на Украине
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