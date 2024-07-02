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Два человека пострадали в столкновении «Приоры» и «КамАЗа» на Горьковском шоссе в Казани
Сегодня в районе трех утра на Горьковском шоссе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Информацию подтвердили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны поселка Залесный, сбил временный дорожный знак, протаранил водоналивной барьер и врезался в «КамАЗ» дорожников, который стоял на обочине дороги.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто и сотрудник дорожной службы.
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