Два человека пострадали в столкновении «Приоры» и «КамАЗа» на Горьковском шоссе в Казани

Сегодня в районе трех утра на Горьковском шоссе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Информацию подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны поселка Залесный, сбил временный дорожный знак, протаранил водоналивной барьер и врезался в «КамАЗ» дорожников, который стоял на обочине дороги.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто и сотрудник дорожной службы.