Два человека пострадали в столкновении Mercedes и «Нивы» в Альметьевске

При столкновении двух легковушек в Альметьевске пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

Авария произошла накануне около половины десятого вечера. На перекрестке улиц Ленина и Фахретдина в Альметьевске.

Как сообщили агентству свидетели происшествия, дорогу не поделили легковой Mercedes из удмуртской республики и внедорожник «Нива».

От мощного удара отечественное авто развернуло поперек проезжей части, а иномарку отбросило на обочину.

Фото: © «Татар-информ»

«Пострадало как минимум два человека. Одна из них – женщина, на вид 25-30 лет. Ее с травмой головы забрали медики», – сообщили агентству очевидцы аварии.