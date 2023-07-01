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Два человека пострадали в столкновении Mercedes и «Нивы» в Альметьевске
При столкновении двух легковушек в Альметьевске пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Авария произошла накануне около половины десятого вечера. На перекрестке улиц Ленина и Фахретдина в Альметьевске.
Как сообщили агентству свидетели происшествия, дорогу не поделили легковой Mercedes из удмуртской республики и внедорожник «Нива».
От мощного удара отечественное авто развернуло поперек проезжей части, а иномарку отбросило на обочину.
«Пострадало как минимум два человека. Одна из них – женщина, на вид 25-30 лет. Ее с травмой головы забрали медики», – сообщили агентству очевидцы аварии.
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