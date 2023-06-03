Два человека пострадали при столкновении легковых авто в Татарстане

В Татарстане в столкновении двух легковушек пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамском районе у поселка Камские Поляны столкнулись «Жигули» 4-й модели и Lifan.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии травмы получили два человека.