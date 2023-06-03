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Два человека пострадали при столкновении легковых авто в Татарстане
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В Татарстане в столкновении двух легковушек пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
В Нижнекамском районе у поселка Камские Поляны столкнулись «Жигули» 4-й модели и Lifan.
В результате аварии травмы получили два человека.
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