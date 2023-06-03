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Происшествия 3 июня 2023 13:27

Два человека пострадали при столкновении легковых авто в Татарстане

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В Татарстане в столкновении двух легковушек пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамском районе у поселка Камские Поляны столкнулись «Жигули» 4-й модели и Lifan.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии травмы получили два человека.

#авария с пострадавшими
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