Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика на трассе в РТ
ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана.
По рассказам очевидцев, на развязке Менделеевск – Набережные Челны дорогу не поделили легковушка «Лада» и «КАМАЗ». Удар оказался настолько сильным, что у легкового автомобиля снесло переднюю часть кузова.
«В легковушке пострадали двое мужчин – водитель и пассажир. У обоих травмы головы, ушибы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», – рассказали свидетели ДТП.