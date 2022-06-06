Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика на трассе в РТ

ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, на развязке Менделеевск – Набережные Челны дорогу не поделили легковушка «Лада» и «КАМАЗ». Удар оказался настолько сильным, что у легкового автомобиля снесло переднюю часть кузова.

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«В легковушке пострадали двое мужчин – водитель и пассажир. У обоих травмы головы, ушибы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», – рассказали свидетели ДТП.