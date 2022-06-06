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Происшествия
6 июня 2022  22:26
Полина Шевчук

Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика на трассе в РТ

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Два человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика на трассе в РТ

ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана.

 

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, на развязке Менделеевск – Набережные Челны дорогу не поделили легковушка «Лада» и «КАМАЗ». Удар оказался настолько сильным, что у легкового автомобиля снесло переднюю часть кузова.

 

Фото: © 

«В легковушке пострадали двое мужчин – водитель и пассажир. У обоих травмы головы, ушибы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», – рассказали свидетели ДТП.

#ДТП с пострадавшими #авария с грузовиком
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