Два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Казани

Сегодня в районе двух часов дня на Оренбургском тракте в Казани столкнулись автобус 22-го маршрута и легковушка Ford.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали два человека. 25-летняя женщина-водитель Ford получила ушибы лица и пальцев рук, 76-летняя пассажирка автобуса получила закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленную рану в области левого глаза. Последнюю доставили в РКБ.