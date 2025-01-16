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Руc Тат
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Происшествия 16 января 2025 16:30

Два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Казани

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Сегодня в районе двух часов дня на Оренбургском тракте в Казани столкнулись автобус 22-го маршрута и легковушка Ford.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали два человека. 25-летняя женщина-водитель Ford получила ушибы лица и пальцев рук, 76-летняя пассажирка автобуса получила закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленную рану в области левого глаза. Последнюю доставили в РКБ.

#ДТП #дтп в казани
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