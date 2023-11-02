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Два человека пострадали в столкновении грузовика с легковушкой под Нижнекамском
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Авария произошла сегодня рано утром, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Молодежная, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21041» под управлением 77-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их доставили в Нижнекамскую больницу.
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