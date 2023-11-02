Два человека пострадали в столкновении грузовика с легковушкой под Нижнекамском

Авария произошла сегодня рано утром, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Молодежная, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21041» под управлением 77-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их доставили в Нижнекамскую больницу.