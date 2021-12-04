Два человека пострадали в столкновении двух авто в Казани
ДТП, участниками которого стали KIA и Mercedes, произошло накануне в 20.50 напротив дома №60 по улице Сибгата Хакима.
От сильного удара корейское авто откинуло на дорожное ограждение.
«В результате аварии пострадали водитель и пассажир KIA. Обоих пострадавших госпитализировали», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
По рассказам очевидцев, чтобы достать пострадавших пришлось вызывать спасателей. Посланном агентства, пострадавшим мужчинам 26 и 34 года.