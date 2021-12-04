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Происшествия
4 декабря 2021  10:26
Полина Шевчук

Два человека пострадали в столкновении двух авто в Казани

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Два человека пострадали в столкновении двух авто в Казани

ДТП, участниками которого стали KIA и Mercedes, произошло накануне в 20.50 напротив дома №60 по улице Сибгата Хакима.

 

Фото: © очевидцы 

От сильного удара корейское авто откинуло на дорожное ограждение.

 

Фото: © очевидцы 

«В результате аварии пострадали водитель и пассажир KIA. Обоих пострадавших госпитализировали», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, чтобы достать пострадавших пришлось вызывать спасателей. Посланном агентства, пострадавшим мужчинам 26 и 34 года.

 

Фото: © очевидцы 

 

#дтп казань #авария Казань
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