Два человека пострадали в столкновении двух авто в Казани

ДТП, участниками которого стали KIA и Mercedes, произошло накануне в 20.50 напротив дома №60 по улице Сибгата Хакима.

Фото: © очевидцы

От сильного удара корейское авто откинуло на дорожное ограждение.

Фото: © очевидцы

«В результате аварии пострадали водитель и пассажир KIA. Обоих пострадавших госпитализировали», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, чтобы достать пострадавших пришлось вызывать спасателей. Посланном агентства, пострадавшим мужчинам 26 и 34 года.