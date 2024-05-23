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Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке в Белгородской области
Украинские войска нанесли удар реактивными системами залпового огня по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения в поясничную область и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.
Пожилая женщина получила осколочные ранения головы и плеча, ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу на попутном транспорте. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате обстрела на четырех улицах села повреждены 14 частных домовладений – выбиты окна, пробиты фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы, ведется обход территории для уточнения масштабов разрушений.
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