Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке в Белгородской области

Украинские войска нанесли удар реактивными системами залпового огня по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения в поясничную область и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.

Пожилая женщина получила осколочные ранения головы и плеча, ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу на попутном транспорте. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела на четырех улицах села повреждены 14 частных домовладений – выбиты окна, пробиты фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы, ведется обход территории для уточнения масштабов разрушений.