Два человека пострадали в ночном ДТП с фурой и легковушкой в Челнах
Серьезное ДТП произошло сегодня в 1.50 на трассе М7 в Набережных Челнах.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель фуры Sсania нарушил ПДД и развернулся в месте, где движение разрешено только прямо. В результате грузовик столкнулся с легковушкой «Лада».
«В результате ДТП пострадали 41-летний водитель и 28-летняя пассажирка отечественной легковушки. Они были доставлены в БСМП с различными травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.