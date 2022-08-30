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Ру Тат
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Происшествия
30 августа 2022  09:53
Полина Шевчук

Два человека пострадали в ночном ДТП с фурой и легковушкой в Челнах

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Серьезное ДТП произошло сегодня в 1.50 на трассе М7 в Набережных Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель фуры Sсania нарушил ПДД и развернулся в месте, где движение разрешено только прямо. В результате грузовик столкнулся с легковушкой «Лада».

 

Фото: © очевидцы 

«В результате ДТП пострадали 41-летний водитель и 28-летняя пассажирка отечественной легковушки. Они были доставлены в БСМП с различными травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

#ДТП с пострадавшими #авария на трассе
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