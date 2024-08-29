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Два человека пострадали в ночном ДТП на Чуйкова в Казани
Сегодня ночью на пересечении улиц Маршала Чуйкова – Фатыха Амирхана в Казани произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и OMODA. В результате аварии пострадал 25-летний водитель, а также пассажирка «Гранты». До приезда автоинспекторов их увезли медики скорой помощи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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