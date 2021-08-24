news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  21:09
Полина Шевчук

Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушки и «ГАЗели» в Елабуге

news_top_970_100
Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушки и «ГАЗели» в Елабуге

 Авария, участниками которой стали «Лада» 13-й модели и «ГАЗель», произошла сегодня около полудня на проспекте Нефтянников в Елабуге.

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. От мощного удара легковушке смяло всю переднюю часть кузова, у нее лопнуло лобовое стекло и вырвало дверь.

Фото: © очевидцы 

«Водитель и пассажир "Лады" пострадали. Оба жаловались на боли в голове. У водителя судя по всему сломана нога. Пострадавших забрали в больницу», - уточнили свидетели аварии.

#ДТП с пострадавшими #авария с пострадавшими
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное