Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушки и «ГАЗели» в Елабуге

Авария, участниками которой стали «Лада» 13-й модели и «ГАЗель», произошла сегодня около полудня на проспекте Нефтянников в Елабуге.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. От мощного удара легковушке смяло всю переднюю часть кузова, у нее лопнуло лобовое стекло и вырвало дверь.

Фото: © очевидцы

«Водитель и пассажир "Лады" пострадали. Оба жаловались на боли в голове. У водителя судя по всему сломана нога. Пострадавших забрали в больницу», - уточнили свидетели аварии.