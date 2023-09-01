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Два человека пострадали в легковушке, врезавшейся в столб под Челнами
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На трассе Челны – Альметьевск произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщил корреспондант «Татар-информа» Валентин Кулагин.
По предварительной информации, водитель «Лады» потерял управление и вылетел с трассы, а затем врезался в фонарный столб.
В итоге травмы получил 36-летний мужчина и его 24-летний пассажир.
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