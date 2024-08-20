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СВО 20 августа 2024 07:52

Два человека пострадали в Горловке в результате атаки беспилотника

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В Горловке произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата ВСУ, в результате которого пострадали мирные жители.

По информации главы городского округа Ивана Приходько, с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на гражданский автомобиль.

Изначально сообщалось об одном раненом в результате этого происшествия. Однако позже Приходько уточнил, что число пострадавших увеличилось до двух человек.

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#спецоперация на Украине
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