Два человека пострадали в Горловке в результате атаки беспилотника

В Горловке произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата ВСУ, в результате которого пострадали мирные жители.

По информации главы городского округа Ивана Приходько, с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на гражданский автомобиль.

Изначально сообщалось об одном раненом в результате этого происшествия. Однако позже Приходько уточнил, что число пострадавших увеличилось до двух человек.