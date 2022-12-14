Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Казани

ДТП произошло сегодня днем напротив дома №41 по улице Амирхана в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись сразу три автомобиля «КАМАЗ», «Лада» и Renault. Иномарку от удара развернуло поперек дороги.

«В результате ДТП пострадали два человека – 34-летняя женщина-водитель и 37-летняя пассажирка из «Лады». Женщин осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили в ГИБДД Казани.

Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась серьезная пробка в сторону моста Миллениум.

