Два человека пострадали в ДТП с фурой и легковушкой на трассе под Челнами

ДТП произошло накануне около половины шестого вечера на трассе Челны – Альметьевск, рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Предварительно установлено, что водитель фуры MAN с номерами ленинградской области, проигнорировав знаки, решил развернуться в неположенном месте. При этом шофер не убедился, что его маневр безопасен. В результате в большегруз сзади врезалась легковушка Volkswagen.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легковушки. У 46-летнего пассажира медики диагностировали раны головы, перелом грудины. У водителя – травмы головы», – уточнил корреспондент «Татар-информа».

