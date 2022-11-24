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Происшествия
24 ноября 2022  10:29
Полина Шевчук

Два человека пострадали в ДТП с фурой и легковушкой на трассе под Челнами

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ДТП произошло накануне около половины шестого вечера на трассе Челны – Альметьевск, рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Предварительно установлено, что водитель фуры MAN с номерами ленинградской области, проигнорировав знаки, решил развернуться в неположенном месте. При этом шофер не убедился, что его маневр безопасен. В результате в большегруз сзади врезалась легковушка Volkswagen. 

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легковушки. У 46-летнего пассажира медики диагностировали раны головы, перелом грудины. У водителя – травмы головы», – уточнил корреспондент «Татар-информа». 
 

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

 

#ДТП с пострадавшими #дтп челны
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